Ruba auto ad una turista, arrestato 20enne

Un 20enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Termini Imerese per furto aggravato. I militari lo hanno notato mentre armeggiava su un’auto in sosta nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo.

Colto sul fatto, è salito sulla vettura, ha avviato il motore e si è immediatamente allontanato. La gazzella dei carabinieri è riuscita a bloccarlo poco dopo e le successive verifiche hanno consentito di rintracciare la legittima proprietaria dell’auto, una turista straniera in vacanza a Termini Imerese, alla quale è stato restituito il mezzo.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, il 20enne è stato trovato in possesso di un arnese da scasso che sarebbe stato utilizzato per forzare la portiera del mezzo e il meccanismo di accensione. L’arresto è stato convalidato e il gip di Termini Imerese ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Palermo con la permanenza in casa in orario notturno.