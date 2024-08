Ruba cellulare ad anziano e chiede 50 euro per la restituzione, fermato minorenne

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un minore accusato di tentata estorsione e furto. Una pattuglia della Stazione di Balestrate, su segnalazione dalla Centrale Operativa della Compagnia di Alcamo, ha intercettato lungo la strada statale 187 un’autovettura indicata come rubata identificando alla guida un quindicenne, con già con diversi precedenti di polizia.

Il minore è stato anche trovato in possesso di un telefono cellulare sottratto ad un 77enne qualche ora prima. Il proprietario del telefono aveva inoltre denunciato che dopo il furto, la propria figlia aveva ricevuto una telefonata con la quale le venivano richiesti 50 euro per la riconsegna del cellulare. I Carabinieri, all’esito degli accertamenti, hanno identificato l’autore della tentata estorsione proprio nel quindicenne, a carico del quale è stato eseguito un fermo d’indiziato di delitto e, all’esito della convalida da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo, è stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunità.