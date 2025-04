Scoperta piantagione di cannabis in una villetta, due arresti 

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno tratto in arresto due soggetti palermitani e sequestrato una piantagione di cannabis indoor di 250 piante. I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno intensificato l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. In tale contesto, a seguito di attività informativa sviluppata nell’ambito del controllo economico del territorio dell’intera provincia palermitana, i Finanzieri hanno individuato una villetta isolata nelle campagne di Carini con annesso un grande fabbricato.

Tuttavia l’immobile, edificato in una strada a senso unico piuttosto impervia, non consentiva le necessarie attività di osservazione e controllo. È stato così opportuno e fondamentale, al fine di osservare e monitorare per qualche giorno ciò che accadeva nell’edificio, l’utilizzo di droni muniti di telecamere con i quali sono stati effettuati numerosi e rapidi sorvoli in tutta l’area con registrazioni video. L’attenta analisi delle immagini così acquisite, consentiva di notare come, nonostante la villetta sembrasse disabitata, fossero invece presenti due impianti di condizionamento sempre in funzione, che servivano il locale di pertinenza.

Pertanto, l’accertato impiego di condizionatori in un fabbricato non utilizzato confermava l’ipotesi investigativa circa l’esistenza di un sistema necessario al mantenimento di piantagioni di cannabis che hanno bisogno di una temperatura costante. L’attività investigativa è proseguita con la ricerca degli utilizzatori dell’immobile e del proprietario. Le risposte più significative, come ormai accade sempre più spesso, sono state ottenute dalla consultazione di alcuni profili social, grazie ai quali è stato possibile accertare come la villetta fosse nella disponibilità di un soggetto diverso dal reale proprietario, circostanza poi confermata il giorno dell’intervento.