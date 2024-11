Sorpreso con due panetti di hashish nel parcheggio del Forum, arrestato

La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. Brancaccio, ha proceduto ad effettuare un arresto, in flagranza di reato, per detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, nei confronti di un giovane incensurato G.L. di anni 25, trovato in possesso di 2 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, avente il peso complessivo di grammi 198,6. L’arresto veniva operato nel corso di uno specifico servizio effettuato nei pressi dei parcheggi del Centro Commerciale Forum, luogo tenuto d’occhio dagli agenti perché ritenuto propizio alla consumazione di reati predatori, in ragione degli ampi spazi e del numero rilevante di utenti giornalmente presenti.

Pertanto, nel corso delle prime ore del pomeriggio, gli operatori osservavano che il conducente di un’autovettura Fiat Panda, con a bordo due giovani, un uomo e una donna, effettuava alcune manovre sospette, ovvero si spostava continuamente, parcheggiandosi in vari stalli, dando l’impressione di attendere qualcuno. A quel punto, si decideva di intervenire procedendo al controllo dei due e durante quelle fasi si riscontrava un atteggiamento particolarmente nervoso da parte del giovane, fra l’altro proprietario dell’auto. Di conseguenza, si effettuava una perquisizione del mezzo che consentiva di rinvenire e poi sequestrare, celati all’interno della tasca posteriore del sedile passeggero, .2 panetti della sostanza stupefacente, confezionati entrambi con cellophane trasparente, uno dei quali riportante un adesivo reclamizzante “La Mousse”, ovvero una delle qualità di hashish, attualmente in commercio, particolarmente in voga tra gli assuntori in quanto venduta a prezzi più accessibili rispetto ad altre.

Si procedeva quindi a condurre il giovane presso gli Uffici del Commissariato ove si formalizzava il suo arresto, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.