Spaccio di droga allo Zen, due arresti 

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato, in due diverse attività, due palermitani già noti alle forze dell’ordine per spaccio di droga. In via Rocky Marciano, nel quartiere Zen 2, le manette sono scattate per un 26enne, colto nella flagranza del reato di spaccio. Nella sella del suo scooter i militari hanno trovato 17 dosi di cocaina, una di eroina e sei di hashish.

Durante un controllo eseguito nei confronti di un 48enne sottoposto ai domiciliari, invece, i carabinieri hanno notato sul davanzale della finestra della cucina sei dosi di hashish. La perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare altre 17 dosi della stessa sostanza stupefacente e 4 di marijuana, nascoste all’interno del forno, in un sacchetto di plastica. Il gip ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per il 26enne i domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico e per il 48enne la custodia cautelare in carcere.