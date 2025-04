Strage di Monreale, una delle vittime ha salvato la fidanzata prima di essere ucciso 

Mentre proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, sulla sparatoria di ieri notte a Monreale con tre vittime e due feriti tra cui un sedicenne, alcuni testimoni raccontano che Andrea Miceli sarebbe stato ucciso nel momento in cui stava raggiungendo a piedi il cugino Salvatore Turdo, anche lui assassinato.

Il ragazzo, riferiscono le fonti, aveva poco prima messo al sicuro la fidanzata, chiudendola in auto e raccomandandole di non muoversi. Pochi minuti dopo è stato colpito dai proiettili; è deceduto stamani in ospedale per le gravi ferite. Ancora sotto shock la fidanzata.