Tenta di togliersi la vita gettandosi dal belvedere: giovane in ospedale

Attimi di paura questa mattina a Monreale quando una giovane ragazza, in preda alla disperazione, ha tentato di togliersi la vita gettandosi nel vuoto dal belvedere di via Benedetto D’Acquisto. Alcuni passanti che hanno assistito alla terribile scena hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. I pompieri si sono calati nella scarpata riuscendo a raggiungere la ragazza, ancora miracolosamente viva nonostante la caduta di diversi metri, attutita dalla vegetazione. Dopo averla messa in sicurezza, la giovane è stata consegnata alle cure dei sanitari che l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Le condizioni della ragazza sarebbero gravi ma stabili.