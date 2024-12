Tentano furto di 200 chili di rame, un arresto e una denuncia

I Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri insieme al personale della Stazione di Villabate hanno arrestato un villabatese già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto in concorso. I militari allertati dalla Centrale Operativa, con cautela hanno raggiunto fondo La Rosa del comune di Villabate ed hanno notato il danneggiamento di parte della rete metallica che delinea l’area privata della Rete Ferroviaria Italiana.

All’interno della zona, hanno bloccato nella flagranza del reato, un 22enne ed un 17enne ancora in opera che, non si sono accorti dell’arrivo dei Carabinieri perché intenti a tagliare ed in parte spellare cavi di rame. Dalle successive verifiche, è emerso che i due indagati, erano riusciti a posizionare sul cassone di una moto ape nella loro disponibilità, cavi in rame per un peso complessivo pari a 200 chilogrammi.

Mezzo ed arnesi da scasso sono stati sequestrati mentre la refurtiva è stata riconsegnata a personale delle ferrovie italiane. Per il 17enne è così scattata la denuncia in stato di liberta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, mentre per il 22enne il Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto.