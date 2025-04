Tentativo di furto all’Università a Palermo, ladri messi in fuga

Sventato furto all’università a Palermo in via Archirafi. Gli addetti alla vigilanza della Sicuritalia hanno fatto fuggire i ladri nella sede del Dipartimento di scienze della terra e del mare. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo radiomobile. I vigilantes avrebbero notato le unità esterne di sette condizionatori accatastate in un piazzale. Qualche istante dopo due uomini, temendo forse di essere scoperti, sarebbero fuggiti scavalcando un cancello e salendo in sella a un Piaggio Liberty usato per la fuga. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del tentato furto.