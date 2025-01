Tredicenne si allontana da ospedale e viene violentata: al via le indagini

Una minorenne affetta da una forma di dipendenza da droga e alcol ha denunciato di essere stata stuprata sabato sera in in un vicolo del quartiere Borgo Nuovo di Palermo. La tredicenne – secondo quanto si apprende – era ricoverata all’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo e nel pomeriggio, dopo avere avuto un incontro sfociato in un alterco con la madre, si sarebbe allontanata, forse assieme ad una amica. La madre avrebbe avvisato i medici e le forze dell’ordine che hanno fatto scattare le ricerche.

La minorenne sarebbe rientrata in ospedale a notte fonda, in stato confusionale e l’indomani (domenica) denuncia ai medici del reparto di neuropsichiatria infantile la violenza subita da parte di un ragazzo piu’ grande, sabato notte a Borgo Nuovo.

Dai primi esami eseguiti in ospedale sarebbero confermati i segni di violenza. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il telefonino della minore che sara’ trasferita in una comunita’. Le indagini sono coordinate dalla procura ordinaria e da quella dei minori.