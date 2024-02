Traffico bloccato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’uscita dal capoluogo siciliano, all’altezza della diramazione per via Giafar, a causa di un veicolo in fiamme al chilometro 1,7. Ne dà notizia l’Anas, presente sul posti con delle proprie squadre, insieme con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per la gestione del traffico.