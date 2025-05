Licata, al via la riqualificazione del quartiere Marianello 

«A Licata sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione della spiaggia di Marianello, uno dei luoghi simbolo della nostra città, troppo a lungo trascurato. Tra i primi interventi in corso, la realizzazione di una passerella in legno che renderà l’accesso alla spiaggia più sicuro e inclusivo per tutti», dichiara l’onorevole Angelo Cambiano, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

«In questi giorni alcuni cittadini mi hanno chiesto aggiornamenti sulla pista di atletica che avevo annunciato dopo l’approvazione di un mio emendamento alla finanziaria regionale. Voglio chiarire che i fondi stanziati con Decreto D.D.G n. 2732/S5 del 12.09.2024 € 294.000, saranno utilizzati per cofinanziare proprio gli interventi di recupero e valorizzazione dell’area di Marianello, all’interno dei quali è previsto anche la creazione di un’area fitness outdoor».

«Sono sicuro – conclude Cambiano – che l’amministrazione saprà valorizzare al meglio il finanziamento, rendendo ancora più attrattiva una delle spiagge più belle del nostro territorio».