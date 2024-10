”Violenza nei luoghi di lavoro” presentata la mostra fotografica di Pietro Puleo

Si è tenuta presso il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana la presentazione della mostra fotografica “Violenza nei luoghi di lavoro” di Pietro Puleo.

Alla presenza dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente, On. Giusi Savarino e del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale Beppe Battaglia, questa iniziativa promossa dalla Consigliera di Fiducia del Comando del Corpo Forestale Roberta Alaimo e in collaborazione con la Rete Regionale dei Consiglieri di Fiducia, ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti su tematiche fondamentali come la violenza, le molestie e la discriminazione nei luoghi di lavoro, promuovendo una cultura di rispetto, inclusione e sicurezza.

Le opere di Pietro Puleo invitano alla riflessione e al cambiamento verso la costruzione di un ambiente lavorativo più sicuro.