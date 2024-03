Dottoressa insultata da un uomo, Castellino: “atto deplorevole“

Una dottoressa, in servizio, presso l’ambulatorio di Medina generale di Palma di Montechiaro è stata insultata pesantemente da un uomo. L’atto deplorevole è stato condannato fortemente dal sindaco della città del Gattopardo, Stefano Castellino che ha voluto manifestare la propria vicinanza un al Presidente dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento, dott. Santo Pitruzzella.

“Esprimo solidarietà al Presidente dell’ordine ed a tutti i medici – dice Castellino – ed in particolare ai medici di Palma di Montechiaro ed alla dottoressa che ha subito l’incresioso episodio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i medici per la loro missione che portano avanti con elevato spirito di sacrificio. Tutte le Istituzioni, dobbiamo adoperarci per trovare una soluzione e consentire ai sanitari di operare in totale sicurezza”.