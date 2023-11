Il Wwf incontra gli studenti di Palma di Montechiaro per la Festa dell’albero 

Anche l’Istituto Comprensivo “F.E.Cangiamila”, diretto dalla dr.ssa Cinzia Montana, ha celebrato la Festa dell’Albero invitando una delegazione del WWF. Garbo e gentilezza sono i modi con cui sono stati accolti gli ospiti. Tutti i bambini del Plesso Centrale hanno inscenato una serie di performance su temi ambientali particolarmente efficaci, come perfetta è stata la loro compagna Isabella, socia WWF, che ha presentato una bellissima lezione sull’importanza degli alberi per l’ecosistema. Piantumare alberi di alloro e ulivi, donati dalla Regione, nei due plessi della scuola, ha dato solennità e gioia all’intera manifestazione. Una scolaresca vivace, ricca, rispettosa e attenta ha seguito ogni fase, anche con domande precise e mirate che ne hanno confermato la bellezza. E il Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, con la vice Sandra Bennici, ha nominato tutti gli alunni Guardiani della Bellezza. Una straordinaria torta, ispirata alla Festa dell’Albero, ha ristorato i cuori e non solo.