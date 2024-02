Palma di Montechiaro, al via lavori per la realizzazione di un muro di sostegno in via Prampolini

Sono stati inaugurati, alla presenza del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, i lavori urgenti per la realizzazione di un muro di sostegno per lo smottamento della via Prampolini. I lavori si sono resi necessari a seguito di uno smottamento verificatosi nella suddetta via, nella zona a sud di via Sottotente Palma. Dopo lo smottamento, il Sindaco Stefano Castellino aveva richiesto un intervento al Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Lo scorso 26 maggio è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra i tecnici della Protezione Civile Regionale e l’Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro rappresentato dall’Architetto Lillo Inguanta, Capo Area Tecnica D e responsabile della Protezione Civile del Comune.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Ing. Salvatore Cocina in data 19 Luglio 2023 autorizzava un finanziamento di 250.000 € a favore del Comune di Palma di Montechiaro per eliminare le criticità che avevano provocato lo smottamento e mettere in sicurezza l’area per salvaguardare la pubblica incolumità.

Rup dei lavori e Responsabile Unico del Progetto è stato nominato l’Architetto Lillo Inguanta, con il compito di provvedere alla fase esecutiva dei lavori di messa in sicurezza.

IL progetto esecutivo, redatto dall’Ingegnere Amodeo Nicotra, è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione 137 del 20/11/2023. I lavori sono stati aggiudicati dall’Impresa Edile Elcal srl che ha offerto un ribasso del 6,65 % sui lavori a base d’asta.

“Altro obiettivo raggiunto. In questo modo – ha detto il primo cittadino – eliminiamo un pericolo e restituiamo serenità e tranquillità ai residenti”.