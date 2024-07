Palma di Montechiaro, continua a bruciare il bosco di Cugna

Da oltre trenta ore continua a bruciare il bosco di Cugna, a Palma di Montechiaro. Da ieri mattina stanno operando due canadair e un elicottero che hanno prima cercato di mettere in sicurezza le uscite del bosco verso le campagne circostanti e il centro abitato e poi hanno cercato di spegnere le fiamme che, però, a causa del vento si sono alimentate rendendo difficili le operazioni di spegnimento.

L’incendio è scoppiato nella notte tra venerdì e sabato, in un orario scoperto dal servizio vedetta della forestale che è potuta intervenire solo alle prime luci dell’alba.

Anche la Protezione Civile di Palma di Montechiaro, coordinata da Lillo Inguanta, ha provveduto a bonificare l’area circostante per evitare la diffusione di diossina nell’aria anche a causa di diverse discariche abusive.

Nessun problema di visibilità si registra, ancora, sulla statale 115 che passa appena sotto il luogo del rogo.