Palma di Montechiaro, lesioni ed estorsione: 56enne arrestato dopo condanna

I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura di Agrigento, hanno arrestato A.B. 56enne del luogo per lesioni personali aggravate ed estorsione in concorso. I fatti sono stati commessi a Palma di Montechiaro il 14 giugno del 2015.

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato presso il carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento dove sconterà la pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione.