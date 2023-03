Palma di Montechiaro, mezzo pesante si ribalta sulla ss115: illeso il conducente 

Incidente stradale lungo la strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. Un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato la scorsa notte nei pressi della stazione di servizio Eni. Il conducente dell’autoarticolato è rimasto miracolosamente illeso. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

L’uomo ha perso improvvisamente il controllo del veicolo che si è poi adagiato su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Licata. Presenti anche forze dell’ordine e personale sanitario.