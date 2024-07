Palma di Montechiaro, progetto isole ecologiche di prossimità per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Ennesimo risultato importante quello raggiunto dal comune di Palma di Montechiaro e, in particolare dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Castellino in tandem con Palma Ambiente che gestisce in house la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Nei mesi scorsi, l’ente palmese si era aggiudicato un bando del Pnrr relativamente all’acquisto di alcune attrezzature proprio per il sistema della raccolta dei rifiuti. A fine di ottimizzare lo stesso progetto era resosi necessaria una modifica, pertanto è cominciata una seria interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente, per cambiare alcuni aspetti del progetto finanziato, al fine di poter sviluppare tra le altre cose le isole ecologiche di prossimità. Al fine di poter aver una interlocuzione diretta, invece che epistolare, con il Ministero, per spiegare la bontà delle nostre modifiche richiese, il primo cittadino si è rivolto al deputato nazionale, On. Calogero Pisano, grazie al quale è stato raggiunto il risultato sperato, dopo un incontro ai massimi livelli nella Capitale. Palma di Montechiaro, pertanto, avvierà la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, sviluppando un progetto di isole ecologiche di prossimità. Erano presenti all’importante incontro istituzionale a Roma il Rup del comune palmese, Lillo Inguanta e l’intero Cda di Palma Ambiente, dal presidente Mario Stagno, alla vicepresidente Sharon Amato e il consigliere Dario Burgio.

“Si tratta di un grande risultato – dice il sindaco Stefano Castellino – che testimonia l’importanza determinante delle sinergie istituzionali e della costante attenzione ai territori del Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni. Siamo riusciti a convertire un Pnrr. Un ringraziamento di vero cuore all’amico On. Pisano che si è subito prodigato in maniera concreta e risolutiva. Grazie altresì a tutta la mia squadra che opera in sinergia nell’esclusivo interesse della nostra Città.”