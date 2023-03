Agricoltura e pesca, a Licata arriva l’assessore regionale Sammartino

È confermato l’arrivo, giovedì pomeriggio a Licata, dell’assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Luca Sammartino. Gli appuntamenti sono organizzati dall’On.le Annalisa Tardino, con l’ausilio della locale sezione della Lega Salvini Premier e del candidato sindaco Dott. Giuseppe Montana.

Alle ore 18 è in programma l’appuntamento con gli imprenditori e gli operatori del comparto agricolo del comprensorio, coordinati dal consigliere Enzo Graci, presidente del consorzio Piana del Salso nell’aula capitolare dell’ex Convento del Carmine, con i saluti iniziali di Annalisa Tardino europarlamentare e Commissario della Lega in Sicilia, alla presenza del presidente regionale di Confagricoltura, Rosario Marchese Ragona, per un momento di confronto dedicato alla risoluzione dei problemi del settore. Poi alle ore 19 presso cooperativa dei pescatori,si discuterà delle stringenti problematiche della marineria di Licata.