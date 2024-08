Agrigento 2025, banner e video promozionali “gratis” all’aeroporto di Palermo

Banner e video promozionali con al centro “Agrigento Capitale italiana della cultura 2025” in esposizione all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Il progetto di promozione, che vuole essere un invito per i passeggeri in arrivo a giungere nei nostri territori per scoprirne le bellezze, nasce dalla collaborazione tra la Gesap e il Distretto turistico Valle dei Templi.

“Da domani sarà possibile visionare questo video che promuove Agrigento e tutto il territorio. Nel 2025 l’aeroporto di Palermo sarà uno scalo importante per raggiungere questo bellissimo territorio e apprezzarne le bellezze architettoniche e paesaggistiche”, ha dichiarato il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato, intervenuto alla conferenza di presentazione che si è svolta nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello alla presenza del presidente del Distretto turistico e sindaco di Agrigento, Francesco Micciche, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Costantino Ciulla, l’amministratore del Distretto turistico, Fabrizio La Gaipa, Giacomo Minio presidente Fondazione Agrigento2025 e Giuseppe Cannavò, project manager di uno@uno.

Il progetto prevede la diffusione di immagini video promozionali, attraverso i canali social dell’aeroporto e nei ledwall all’interno delle sale del terminal passeggeri dello scalo aereo palermitano. Inoltre, saranno installati totem informativi, con la possibilità, attraverso un QRcode, di visitare una pagina del sito del Distretto Turistico Valle dei Templi e scaricare una serie di contenuti video, per rendere ancora più visibili agli occhi di viaggiatori e turisti le bellezze naturali di Agrigento e i tesori monumentali che racchiude la città promossa Capitale Italiana della Cultura.

Ma a quanto ammonta la campagna di promozione? “La campagna ammonta a un bimestre, abbiamo deciso di offrire questo primo step al Comune e alla Dmo per poter fare una promozione. A numeri è difficile dare una valutazione economica, diciamo che noi li abbiamo ospitati e loro si sono fatti la promozione”, dice il presidente Burrafato. Secondo il Decreto dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, del 25 luglio 2024, però, al piano complessivo di comunicazione, che, tra gli altri, comprende l’acquisto di mezzi statici, aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, tram, bus, web e social, ufficio stampa, vengono destinati 800 mila euro dei 4 milioni destinati dalla Regione per l’evento “Agrigento 2025”.

Intanto la macchina dei lavori per Agrigento 2025 continua anche se in ritardo; a settembre, cosi come annunciato dal presidente della Fondazione Giacomo Minio, dovrebbe recarsi in città proprio il ministro della cultura Gennaro SanGiuliano per valutare e approvare tutti i progetti inerenti al grande evento.