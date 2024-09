Agrigento, consiglieri della Dc: “Sì al trasporto pubblico notturno”

“All’esito delle votazioni in consiglio comunale sulle nostre proposte in merito al trasporto pubblico locale possiamo dichiarare che dovranno essere potenziate le linee per l’università, tra le varie sedi dell’università (via Atenea, villa Genuardi, ospedale), inserite le linee notturne ed il biglietto dovrà essere orario. No invece al potenziamento dei collegamenti dalle frazioni come Giardina/Montaperto/Fontanelle verso il centro e verso la zona balneare o l’abbattimento delle barriere architettoniche dentro i bus o agli abbonamenti ridotti per studenti, anziani, giovani”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari e Pasquale Spataro.

I due consiglieri proseguono: “”Ieri sera in consiglio comunale abbiamo riaperto il dibattito sul trasporto pubblico locale. Chiediamo all’Amministrazione di poter incontrare il consulente dell’Emilia Romagna che hanno scelto per scrivere il progetto di gara ed avere un confronto con lui. La nostra idea di mobilità è quella di una realtà moderna che consenta di lasciare le auto in casa e di spostarsi con i mezzi pubblici per raggiungere il centro e, soprattutto, che preveda gli spostamenti notturni così da ovviare all’assenza di parcheggi ed aumentare la sicurezza per i nostri giovani, dando loro una alternativa alla guida. In merito alle barriere architettoniche, agli abbonamenti ridotti e i maggiori collegamenti dalle frazioni verso il centro e San Leone, proposte che non sono stata approvate per un solo voto, non demordiamo! Se davvero l’amministrazione ci darà modo di confrontarci con il consulente, le riproporremo.”