Agrigento, l’affondo della DC: “Senza bilancio non si può amministrare”

“Lo scorso mese di agosto presentavamo un atto di indirizzo per impegnare l’Amministrazione Comunale a far partire entro ottobre 2023 i servizi di mensa, igienico personale, assistenza alla comunicazione, ma ad oggi nulla. La mensa per i più piccoli partirà non prima di Marzo 2024 se verranno messi i soldi nel bilancio di previsione ancora non pervenuto in aula”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Agrigento.

Il gruppo consiliare prosegue: “Il bilancio di previsione non è ancora arrivato in aula, non si hanno notizie del bilancio consuntivo 2022, in questa città non c’è una programmazione economico – finanziaria che comporta la grave conseguenza di non poter progettare ed investire, lasciando al palo la nostra città ed orfani di un servizio fondamentale i nostri piccoli. È il momento di gridarlo forte: “Il re è nudo!” Questa citazione per spiegare al Sindaco che senza bilancio può anche ricevere 10 milioni dalla Regione ma non li può spendere! Senza bilancio non si può amministrare! Senza bilancio nega i diritti dei nostri bambini.”