Agrigento, Zicari: “i soldi per il Natale perché non ci sono?”

“Leggo esterrefatta la dichiarazione del sindaco di Agrigento che adduce all’assenza di soldi i ritardi sull’organizzazione degli eventi di Natale e Capodanno. No sindaco, alla sua amministrazione non mancano i soldi per gli eventi. Credo invece che proprio la sua giunta abbia avuto più risorse economiche esterne al bilancio, per eventi, in tutta la storia di Agrigento”. Lo dichiara Roberta Zicari, consigliere comunale della DC ad Agrigento.”Come mai tra i 4 milioni messi a disposizione dalla Regione per preparare la città al 2025, quelli che lei, nel mese di giugno scorso, ha deciso di investire entro questo mese, non ha pensato alle festività di Natale e Capodanno? Ad Agrigento non vedo alcun fermento, come ha deciso di impegnare questi 4 milioni in appena 6 mesi? Caro sindaco, mi dispiace davvero confermare quanto penso da tempo, non sono le risorse economiche a mancarle”.