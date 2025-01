Agrigento2025, adesso è ufficiale: l’ex prefetto Cucinotta nuovo presidente della Fondazione 

Adesso è ufficiale. L’ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, è il nuovo presidente della Fondazione Agrigento 2025. La nomina è arrivata questa mattina a margine della riunione del Consiglio di amministrazione a cui la stessa funzionaria ha preso parte dopo essere entrata a farne parte negli scorsi giorni. La proposta della Cucinotta alla guida dell’Ente che dovrà gestire Capitale della Cultura è arrivata formalmente dal Consorzio Universitario Empedocle, tra i soci fondatori. La figura dell’ex prefetto ha raccolta fin da subito il gradimento delle altre parti in causa e il totale apprezzamento del presidente della Regione, Renato Schifani.

Maria Teresa Cucinotta prende il posto di Giacomo Minio, dimessosi la scorsa settimana. Un passo indietro, richiesto dal sindaco Franco Miccichè, ufficialmente dettato da ragioni politiche per favorire un avvicendamento. “Rumors”, in realtà, parlano di pressioni del governatore Schifani che a più riprese ha invocato un cambio di passo dopo le non poche polemiche intorno a Capitale della Cultura: dai ritardi nella costituzione della Fondazione alle più recenti gaffe (in realtà non del tutto imputabili alla Fondazione) tra cartelloni con strafalcioni e tombini otturati con colate di cemento.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime le congratulazioni all’ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, per la sua elezione a presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025: “La sua esperienza istituzionale e la sua profonda conoscenza del territorio – dice Schifani – rappresentano una garanzia di competenza e visione strategica per il rilancio delle iniziative culturali della città. Con questa nomina si apre un nuovo corso, improntato all’efficienza e alla concretezza, affinché il prestigioso riconoscimento di Agrigento come Capitale italiana della Cultura possa tradursi in progetti ambiziosi e realizzazioni senza più intoppi. La Regione continuerà a essere al fianco della Fondazione per sostenere ogni iniziativa volta a valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario del nostro territorio”.

Maria Teresa Cucinotta, che ha iniziato la sua carriera nell’amministrazione civile dell’Interno nel 1985, ha prestato servizio per tre anni presso la prefettura di Messina. Dal 1988 e sino al 2007 ha lavorato per la prefettura di Palermo. Dal 12 novembre 2007 al 2 settembre 2010 ha svolto l’incarico di vice prefetto vicario di Siracusa e dal 3 settembre 2010 ha assunto l’incarico di vice della prefettura di Palermo. Il 30 dicembre 2013 è stata nominata prefetto: dal 5 gennaio 2015 è stata a Caltanissetta; dal 15 ottobre 2018 è stata prefetto a Lecce e poi a Catanzaro prima di arrivare a Palermo, dove ha ricoperto l’incarico di prefetto fino all’ottobre del 2013.