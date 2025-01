Agrigento2025, l’ex ministro Sangiuliano: “Se le cose stanno così è un’occasione persa”

“Se le cose stanno così è un’occasione persa e questo mi dispiace”. Lo ha detto l’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite ieri sera nel programma “Piazzapulita” su La7. Sangiuliano ha commentato un servizio andato in onda sui ritardi di Agrigento che domani si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica per inaugurare il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Ed era stato proprio Sangiuliano, nel marzo dello scorso anno, a proclamare Agrigento nuova capitale della cultura prima di dimettersi in seguito allo “scandalo Boccia”.

L’ex ministro ha commentato così: “La capitale della cultura la sceglie una commissione con i rappresentanti di comuni, regioni e province ed era presieduta il direttore dell’Adnkronos. Io pensavo fosse una cosa buona, Pesaro è stata una buona capitale ed era bene cambiare e andare al sud. Agrigento per la sua storia richiama tanti contenuti culturali. Se le cose stanno così è un’occasione persa e questo mi dispiace.”