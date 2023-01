Aiuti al comparto agricolo, la sezione Lega di Licata: “ottimo risultato”

“Grazie ad una importante sinergia tra l’assessorato regionale all’Agricoltura diretto dall’onorevole Luca Sammartino, al candidato Sindaco a Licata con la lista SiAmo Licata, dottore Giuseppe Montana, dalle cui interlocuzioni dirette si e’ evidenziata la problematica, e alla squadra Lega Salvini Premier impegnata sui territori, è stato raggiunto un importante risultato per il comparto agricolo del comprensorio agrigentino: l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha infatti disposto l’espletamento dei corsi gratuiti per la proroga dei patentini in uso agli agricoltori per l’acquisto e l’utilizzo di fitofarmaci anche nei comuni di Licata e Palma di Montechiaro. Corsi gratuiti che verranno tenuti a stretto giro sgravando così di un ulteriore costo gli agricoltori del nostro comprensorio Questi patentini sono indispensabili per le aziende agricole, perché in loro assenza non può essere acquistato alcun fitofarmaco e nemmeno è possibile accedere al prezzo agevolato del carburante agricolo da utilizzare per lo spargimento a pieno campo (cereali, frutteti, ecc..) di detti fitofarmaci. In pratica, in loro assenza gran parte dell’attività agricola sarebbe stata paralizzata.Tutto ciò si verifica inoltre in un momento congiunturale particolarmente delicato per l’agricoltura siciliana, a causa del vertiginoso aumenti dei prezzi relativi agli stessi fitofarmaci, ai concimi chimici e naturali ed alla plastica per serre e tunnel, nonché per il crollo dei prezzi del mercato ortofrutticolo.Qui è entrata in gioco la sinergia evidenziata in premessa: ricevute le segnalazioni degli agricoltori, che sarebbero stati costretti ad un ulteriore e non previsto esborso di denaro per partecipare a questi corsi gratuiti, è stata individuata la soluzione migliore per la risoluzione della problematica. Ringraziamo per la tempestività e sensibilità manifestate, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino”.

Così in una nota la sezione cittadina Lega Salvini Premier di Licata.