Alluvione a Licata, Iacono (PD) al Comune per offrire sostegno

Oggi la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono si è recata a Licata, per constatare di persona i danni arrecati al territorio dall’alluvione e dalla conseguente esondazione del fiume Salso e per esprimere la propria vicinanza ai cittadini e alle cittadine dopo i giorni di emergenza che la comunità ha vissuto.

“Ho avuto anche modo, insieme al dem Paolo Iacopinelli, di effettuare un puntuale sopralluogo proprio nelle zone rurali, attualmente invase dal fango. Uno scenario desolante, rispetto al quale è necessario intervenire, anche a livello nazionale e in modo adeguato e repentino, per sostenere la già precaria economia della città”, ha detto Iacono. Ha incontrato il sindaco Angelo Balsamo, insieme ai dirigenti del Pd di Licata Enzo Sica e Tiziana Alesci, garantendogli pieno sostegno parlamentare presso il Governo nazionale, affinché vengano attuate e destinate misure urgenti che indennizzino le infrastrutture del territorio, ma anche e soprattutto, il comparto agricolo, messo in ginocchio dalla piena del fiume.