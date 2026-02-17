Agrigento

Amministrative, la conferma di Piero Luparello: “Non sarò candidato sindaco”

Le motivazioni sono principalmente di natura personale e professionale: “Servono almeno due mandati per riuscire a lasciare un segno, significherebbe per me fare politica oltre gli 80 anni e non ho intenzione di farlo”

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Piero Luparello, il cui nome nelle scorse settimane era finito sui tavoli che “contano” per una possibile scalata a Palazzo dei Giganti, non sarà candidato sindaco. È lo stesso chirurgo, raggiunto telefonicamente da Grandangolo, a defilarsi dall’agone politico confermando la sua intenzione di non partecipare alla tornata elettorale.

Le motivazioni sono principalmente di natura personale e professionale: “Servono almeno due mandati per riuscire a lasciare un segno, significherebbe per me fare politica oltre gli 80 anni e non ho intenzione di farlo”.

Ad avanzare l’idea di una candidatura di Luparello, già vicesindaco con Marco Zambuto e da una vita vicino alla politica centrista, sarebbe stato nei giorni scorsi infatti un esponente di primo piano di Fratelli d’Italia regionale, di quelli, per capirci, che parlano in nome e per conto del partito nazionale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Truffa sui fondi europei per l’agricoltura, Corte dei conti condanna funzionario e imprenditore
Grotte

Riapre il cineteatro “Antonio Liotta” a Grotte, il sindaco: “emozione forte”
PRIMO PIANO

Precipita in una scarpata di 10 metri, grave 21 enne
Naro

Corruzione per la cittadinanza italiana, tre vigili urbani indagati: “Estranei ai fatti”
Enna

Mafia, sequestrato mezzo milione di euro ad un capodecina della famiglia di Enna
Apertura

Corruzione, arrestato il deputato regionale Michele Mancuso 
banner italpress istituzionale banner italpress tv