Annalisa Tardino nuovo commissario regionale della Lega: “Grande senso di responsabilità”

“Accolgo con grande senso di responsabilità la nomina a commissario regionale della Lega nella mia regione. Tale ruolo rappresenta per me non un posto di vertice nel partito, ma la concreta possibilità di poter contribuire a costruire in Sicilia un forte progetto politico, in cui l’unico leader è Matteo Salvini, che ringrazio per la fiducia in me riposta. Ringrazio, altresì, il collega On. Nino Minardo, che mi passa il testimone, per il lavoro svolto e per il supporto manifestatomi, e il vicesegretario On. Anastasio Carrà, pioniere della Lega in Sicilia. Ringrazio, poi, tutti i colleghi deputati e gli amici sostenitori e militanti, con cui da anni condivido la passione per un partito che vogliamo rendere forza politica stabile in Sicilia, procedendo senza fughe in avanti, ma con piccoli e posati passi, tutti nel solco della cifra che mi ha contraddistinta sino ad oggi: lavorare seriamente nelle aule parlamentari e sui territori, per proporre ai cittadini la politica del fare, quella mostrata dalla Lega laddove amministra e governa.”



Così in una nota Annalisa Tardino, eurodeputata della Lega, a commento della nomina da parte del Segretario federale della Lega Matteo Salvini a commissario regionale in Sicilia.