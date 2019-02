Ars, Pullara dà il benvenuto a Caronia

“Un fronte comune per il rilancio della nostra terra e la difesa delle prerogative statutarie”. Così Carmelo Pullara, Presidente del Gruppo parlamentare Popolari ed Autonomisti – Idea Sicilia, “lancia il saluto di benvenuto alla deputata Marianna Caronia”. “In una fase particolarmente delicata dei rapporti Stato- Regione – continua Pullara – non posso che mostrare il mio pieno entusiasmo per l’adesione della collega Caronia al nostro Gruppo Parlamentare, le sue idee ed i suoi valori autonomistici si fondono pienamente con l’azione sin qui condotta, tesa alla difesa delle fonti statutarie messe in pericolo dal progetto di autonomia differenziata avanzato dalle regioni del nord e caldeggiato dal Governo gialloverde. I valori del nostro Statuto sono certamente l’animo ispiratore del Gruppo che mi onoro di rappresentare, che da oggi vedrà nelle proprie file una deputata battagliera la cui azione politica è da sempre rivolta ai più deboli”.