Aumento quote rosa in giunte comunali, sit-in all’Ars

Sit-in di donne impegnate nella politica davanti all’Assemblea regionale siciliana. La manifestazione è stata organizzata a poche ore dall’esame del ddl Enti locali da parte del Parlamento siciliano: una norma del disegno di legge prevede al momento una quota minima del 20% di genere nelle giunte comunali. La manifestazione di oggi, alla quale ha partecipato anche la ex presidente della Camera e attuale deputata Pd a Montecitorio Laura Boldrini, è stata organizzata per chiedere un aumento della quota di genere almeno al 40%. Tra le presenti anche la responsabile del dipartimento Pnrr del Pd Sicilia, Cleo Li Calzi, le deputate regionali Martina Ardizzone (M5s) e Margherita La Rocca Ruvolo (Forza Italia), oltre alle consiglieri comunali di Palermo Mariangela Di Gangi (Pd) e Giulia Argiroffi (Oso). Davanti a Palazzo dei Normanni anche diversi colleghi deputati all’Ars, come i dem Fabio Venezia e Mario Giambona. Una delegazione è stata ricevuta dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.