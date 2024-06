Caltabellotta, ecco il nuovo consiglio comunale

Biagio Marciante ha vinto le elezioni conquistando il 55,92% pari a 1.166 voti. Il candidato Roberto D’Alberto non va oltre il 44,08% pari a 919 preferenze.

La lista “Insieme per il futuro” ottiene 1.112 voti pari al 54,59% mentre la lista “Cambiamo Caltabellotta” prende il 45,41% pari a 925 voti. Roberto D’Alberto entra di diritto in consiglio comunale in qualità di candidato sindaco sconfitto e guiderà l’opposizione che ottiene altri 3 seggi. Il sindaco Marciante conquista la maggioranza in consiglio comunale con 8 seggi.

Ecco il nuovo consiglio comunale: Rino Granillo (315), Alberto Caruso (206), Vito Marsala (203), Serena Circo (172), Maria Castrogiovanni (164), Salvatore Turturici (145), Carmelina Sala (145), Livia Grisafi (132), Aida Sala (132), Iolanda Modica (200), Irene Marciante (180), Paolo Recca (168) e Roberto D’Alberto.