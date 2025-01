Capitale della Cultura, Miccichè dopo intervista a Piazzapulita: “Ritardi non sono colpa del ministro Giuli”

“Se ci sono stati dei ritardi, questi non sono assolutamente da attribuire al ministro della Cultura, Alessandro Giuli”: il sindaco di Agrigento, Francesco Micciche’, interviene in merito al servizio televisivo andato in onda ieri nel programma Piazzapulita, su La7.

“Chiedo scusa al ministro della Cultura, Alessandro Giuli – prosegue Micciche’ – se nel corso dell’intervista si e’ percepita un’eventuale responsabilita’, rispetto i ritardi che riguardano Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025, imputabile al ministro attualmente in carica. Non e’ assolutamente cosi’. Il ministro Giuli si e’ sempre dimostrato estremamente disponibile e sensibile verso Agrigento e le tematiche che riguardano il nostro territorio. Lo scorso dicembre siamo stati ricevuti al ministero e siamo stati accolti, cosi’ come dichiarato nel resto dell’intervista, in maniera calorosa e Giuli – cpnclude il sindaco – si e’ subito mostrato estremamente interessato nel voler conoscere il dossier e il programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.