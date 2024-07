Capitale della cultura, politici fischiati e contestati allo spettacolo di Frassica: “Vogliamo l’acqua”

“Basta, vergognatevi, vogliamo l’acqua”. Queste le voci del popolo a margine del concerto di Nino Frassica in piazza Marconi ad Agrigento, durante il discorso finale che ha visto sul palco il sindaco Miccichè e il deputato agrigento Lillo Pisano, contestato appunto dai cittadini.

“Agrigento verso Capitale della Cultura 2025, un grande traguardo e vogliamo un applauso perché noi siamo agrigentini e abbiamo lavorato tanto. In 150 anni non c’era mai stata Agrigento Capitale della cultura, vorrei vedere questi che fischiano che cosa sarebbero in grado di fare. Io ci metto la faccia e non mi preoccupo di chi critica perché fa parte della democrazia, però noi veniamo da una settimana di lavoro, con il sindaco e con il ministro Sangiuliano e il prossimo anno faremo delle grandi manifestazioni quindi fischiate più che potete perché per noi è un stimolo per lavorare sempre di più”, queste le parole del deputato agrigentino.