Capitale della Cultura, Schifani: “Piena fiducia in Cucinotta, vada avanti”

“Desidero esprimere la mia piena fiducia al presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, l’ex prefetto Maria Teresa Cucinotta. Sin dal suo insediamento, ha lavorato con determinazione per rimettere in carreggiata una struttura che, fino a oggi, ha accumulato ritardi nell’attuazione del programma”. Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani. “Sono certo – prosegue – che il presidente Cucinotta proseguira’ con impegno nel percorso gia’ avviato, mettendo ordine nel disordine trovato e garantendo l’efficace realizzazione degli obiettivi prefissati. Confido nella sua capacita’ di individuare le risorse umane piu’ idonee per affrontare al meglio le sfide che l’attendono e per assicurare il successo di un evento di fondamentale importanza per la Sicilia e per tutto il Paese. Avanti con determinazione e concretezza per dare ad Agrigento il ruolo che merita sulla scena culturale nazionale e internazionale”.