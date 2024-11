Crisi idrica in agricoltura, da venerdì apertura dell’adduttore Gammauta/Castello

Si è tenuto questa mattina, presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sicilia un incontro con il Direttore Generale e Commissario per la crisi idrica in agricoltura Dott. Dario Cartabellotta in presenza dell’assessore Di Caro per il Comune di Ribera ed il Sindaco Cinà per il Comune di Bivona. Si è fatto il punto sugli impegni assunti relativamente alle azioni finalizzate all’approvvigionamento idrico del comprensorio agricolo riberese e, a tal fine, sono state date opportune rassicurazioni riguardo il fatto che entro venerdì prossimo sarà emanata una Ordinanza commissariale di apertura dell’adduttore Gammauta/Castello (“Bretella” di collegamento) per il trasferimento dell’acqua, per caduta naturale, con conseguente cessazione di produzione di energia idroelettrica da parte di Enel Green Power fino al mese di maggio 2025. È stata inoltre concordata l’istituzione di un gruppo di monitoraggio per verificare periodicamente i volumi di acqua presenti, grazie alle continue fluenze del relativo bacino imbrifero, nella diga Gammauta e di questo gruppo faranno parte, oltre al commissario Cartabellotta ed altri vertici regionali delle altre autorità competenti, anche i Sindaci di Ribera e Bivona.

“Prima del vertice con il Direttore Cartabellotta, abbiamo inoltre incontrato il Direttore del Consorzio di Bonifica, Dott. Giovanni Tomasino, dal quale si è appreso che le motopompe acquistate e necessarie per il sollevamento delle acque dal fiume Verdura verso le varie vasche di distribuzione ed i laghetti collinari, sono state già consegnate e verranno a breve posizionate sui due versanti del fiume Verdura”, hanno dichiarato i sindaci Cinà e Ruvolo. “Continueremo a garantire il nostro impegno per un’adeguata e responsabile attenzione alla gestione delle risorse idriche necessarie per sostenere le imprese ed attività agricole del nostro territorio, vigilando sulle azioni nel frattempo intraprese con spirito di collaborazione ed in stretto contatto con tutte le autorità competenti”; hanno concluso.