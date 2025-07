Grotte, distrutto vaso dinanzi al Cine-Teatro “Antonio Liotta”

Vandali in azione a Grotte. A pochi giorni dall’atto vandalico che ha avuto come obiettivo l’Area attrezzata di Via Lazio, adesso è stato distrutto uno dei quattro vasi posti all’ingresso del Cine-Teatro “Antonio Liotta” .

“Un gesto inqualificabile”; dice il primo cittadino Alfonso Provvidenza, “ricordo che distruggere un bene pubblico significa creare un danno economico ma soprattutto d’immagine all’intera comunità cittadina. Sollecito tutti a una maggiore responsabilità collettiva nella tutela degli arredi urbani e assicuro che il vaso vandalizzato sarà presto sostituito”, ha continuato il sindaco.

Formalizzata denuncia ai Carabinieri a carico di ignoti, i militari dell’arma hanno gia acquisito le immagine di videosorveglianza della zona per risalire all’autore/i del gesto ignobile. (Foto Grotte.Info)

