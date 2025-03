Crisi pesca, le coop incontrano l’assessore regionale Barbagallo

Incontro ieri a Palermo tra una delegazione saccense e l’assessore regionale alla Pesca, Salvatore Barbagallo, alla presenza del direttore del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Giovanni Cucchiara. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Sciacca Fabio Termine, l’assessore alla Pesca Francesco Dimino, i consiglieri comunali Filippo Bellanca e Calogero Bono, i rappresentanti delle cooperative di pesca Fra i Pescatori, Madonna del Soccorso e San Paolo Consulting, insieme a una rappresentanza della marineria di Mazara del Vallo.

L’incontro è stato il naturale seguito alle note ufficiali inviate dall’Amministrazione comunale e dalle cooperative di settore, nonché al documento approvato dal Consiglio comunale di Sciacca, con cui è stato lanciato un grido d’allarme sulle difficoltà che stanno mettendo in ginocchio il comparto ittico locale.

Il settore della pesca a Sciacca è in stato di agitazione a causa di una drammatica riduzione del pescato, determinata da molteplici fattori: i cambiamenti climatici, la chiusura di ampie aree marine per operazioni di ripopolamento e, probabilmente, le attività di ricerca di idrocarburi attraverso la tecnica dell’airgun. Una crisi complessa che necessita di risposte immediate e concrete.

La delegazione saccense ha chiesto all’Assessorato regionale di farsi portavoce presso il Governo nazionale e le istituzioni europee per ottenere ristori compensativi a sostegno degli operatori del settore e, al contempo, avviare un’intensa fase di studio e ricerca per comprendere a fondo le cause della crisi e individuare soluzioni strutturali.

La pesca rappresenta un pilastro dell’economia e dell’identità di Sciacca. Difendere il settore significa tutelare il lavoro di centinaia di famiglie e preservare una tradizione secolare che è parte integrante della storia della città. L’Amministrazione comunale, il Consiglio comunale e le cooperative continueranno a battersi per garantire un futuro solido alla marineria saccense, affinché il mare torni a essere una risorsa di sviluppo e opportunità per la nostra comunità.