Cuffaro: “Rifondo DC, Renzi leader naturale del centro”

“Ora il mio unico obiettivo è far rinascere la Dc e deve farlo proprio dalla Sicilia”. Parole dell’ex governatore Totò Cuffaro in una intervista a Il Mattino. Lui non potrà candidarsi a causa della condanna scontata in carcere ma è pronto a dare una mano. “Riportiamo finalmente la possibilità di poter dare un voto ideologico, non più ai partiti personali che si avvicendano da oltre 30 anni. C’è una legge maggioritaria per un Parlamento che ragione in senso proporzionale”.

“Per me il leader naturale di quest’area è Matteo Renzi – prosegue Cuffaro – lo stiamo coinvolgedo, sento spesso i suoi emissari sull’isola come Davide Faraone. L’ex premier ha fatto ormai una chiara scelta di centro e sono i nostri interlocutori pruvilegiati. C’è la possibilità di potere aggregare altri partiti moderati come Forza Italia, con Miccichè qui in Sicilia le interlocuzioni ci sono da sempre, lavoriamo assieme”

Ed ancora: “A livello nazionale è molto interessante il progetto di Toti e Brugnaro perchè va avanti su scala nazionale. Credo però che se si trova la sintesi in Sicilia poi sarà semplice trovarla anche altrove. Aprirei anche al Pd? I democristiani sono ovunque, Enrico Leta ne è un esempio”.