Democrazia Cristiana, Cuffaro e Schifani aprono la “Festa dell’Amicizia” a Ribera

Tutto pronto a Ribera, nell’Agrigentino, per la Festa dell’Amicizia organizzata dalla Dc dall’8 al 10 novembre. Ad aprire la manifestazione – venerdì 8 novembre, alle 19 – sarà il tavolo dedicati allo ‘Sviluppo del territorio tra agricoltura e termalismo’ al quale parteciperanno il segretario nazionale del partito Totò Cuffaro e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Abbiamo scelto l’agricoltura come tema iniziale della Festa dell’Amicizia perché è un settore strategico per l’economia siciliana che è stato messo a dura prova negli ultimi anni, da un lato a causa della siccità e dall’altro per le alluvioni – dichiara Totò Cuffaro – Affronteremo l’argomento insieme al presidente della Regione Renato Schifani che, fin dal suo insediamento, ha messo in atto una serie di iniziative per fronteggiare le emergenze e alleviare la crisi degli agricoltori. Inoltre, parleremo dei progressi che il governo ha raggiunto nel percorso tecnico e amministrativo che punta alla riqualificazione e al rilancio dei complessi termali di Acireale e di Sciacca, due siti importanti per il turismo e l’economia isolana”.