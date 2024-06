Elezioni a Gela, Terenziano Di Stefano è il nuovo sindaco

Sconfitta per il centrodestra a Gela nel turno di ballottaggio. Ad avere la meglio è Giuseppe Terenziano Di Stefano che ottiene il 61,34% delle preferenze, la sfidante Grazia Rita Cosentino si è fermata al 38,66%.

“Si tratta di un lavoro incessante con tutta la coalizione che ha creduto nella mia persona. La gente ha capito e io sono contento per la nostra città e la mia famiglia che mi ha supportato in questi mesi. Gela tornerà a essere una grandissima città”, sono le prime dichiarazioni del neo eletto Giuseppe Terenziano Di Stefano.

“La vittoria di Terenziano Di Stefano è il premio a un lavoro che parte da lontano e a cui abbiamo sempre creduto. Oggi da Gela parte un segnale di speranza non solo per questa città, ma anche per tutta la Sicilia e, soprattutto, un messaggio per Schifani e Cuffaro. Qui abbiamo pesantemente battuto la destra. Gela ai gelesi, ora la Sicilia ai siciliani”. Lo afferma il coordinatore regionale per la Sicilia del M5S, Nuccio Di Paola.

“Il difficile per Terenziano, che ho fortemente voluto alla guida della coalizione – continua Di Paola – comincia ora, ma questo non ci fa paura, forti della consapevolezza che il neo sindaco ha tutte le carte in regola per operare benissimo e consentire a Gela di cambiare finalmente pagina. A lui e alla sua ottima squadra auguro buon lavoro. Ringrazio i gelesi per la fiducia accordata a Terenziano e a tutta la coalizione, sicuro che il neo sindaco farà l’impossibile per dare le risposte che la città merita e che attende da troppo tempo”