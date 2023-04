Elezioni a Menfi, il sindaco Mauceri scioglie le riserve: “non mi candiderò”

Dopo mesi di silenzio è arrivata la conferma il primo cittadino di Menfi, Marilena Mauceri non si ricandida alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 28 e il 29 maggio. Lo ha reso noto durante una conferenza che si è svolta questa mattina dove la Mauceri ha illustrato i risultati ottenuti dalla sua amministrazione in questi 5 anni.

“Sono stati cinque anni sicuramente impegnativi ma anche difficili per le criticità economiche in cui versa il Comune e che abbiamo trovato. Pur riuscendo ad arrivare ad un piano di risanamento finanziario, pur affrontando una situazione di pandemia e due alluvioni, abbiamo convenuto che per il bene della città il prossimo governo deve essere di larghe intese”, ha dichiarato la Mauceri. “Noi abbiamo provato a farlo comprendere a tutte le forze politiche ma il messaggio non è stato recepito, con la conseguenza che in campo adesso ci sono due schieramenti in contrapposizione. Noi fino al 27 maggio siamo al lavoro per portare avanti tutto quello che compete l’amministrazione Mauceri. In questi ultimi due mesi, con la nomina dei due nuovi assessori, insieme a chi è stato vicino all’amministrazione, si è lavorato con più serenità”.

Saranno due i candidati a sindaco per la città del Vino. Il primo ad ufficializzare la sua candidatura è stato l’avvocato Ludovico Viviani che verrà sostenuto da Ezio Ferraro già candidato a sindaco nel 2018 e capogruppo dell’opposizione negli ultimi cinque anni, da Antonella Alesi, insegnante da anni impegnata nel sociale e da Pinuccia Occhipinti. Di contro ci sarà Vito Clemente, dipendente del Consorzio di Bonifica AG3, di anni 52, cinque volte in seno al consiglio comunale della cittadina del vino, è stato anche presidente del consiglio comunale di Menfi, che in questa tornata elettorale sarà appoggiato dal Movimento Civico 92013.