Elezioni a S.Elisabetta: sarà sfida tra Mimmo Gueli e Liborio Gaziano

Tutto pronto per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno che vedrà impegnati i cittadini di Santa Elisabetta. Due i candidati sindaco. Ci riprova l’attuale sindaco Mimmo Gueli che si presenta con la lista “Avanti per il bene comune – Domenico Gueli Sindaco” composta da Giovanna Iacono, Angelica Ciulla, Giovanni Fragapane, Lucia Samanta Galvano, Vincenzo La Porta, Gaetana Militello, Francesco Rizzo, Raimondo Rizzo, Francesca Sacco, Calogero Zambito.

“Abbiamo già raggiunto ottimi risultati, ma c’è ancora molto da fare e siamo sicuri che insieme ci riusciremo, per far crescere la nostra comunità, per rendere il nostro paese sempre più accogliente e vivibile, completando le opere già iniziate e intercettando nuovi fondi per progetti innovativi, che consolideranno il nuovo volto di Santa Elisabetta”, dichiara il candidato Mimmo Gueli.

A sfidarlo ci sarà l’attuale presidente del Consiglio comunale Liborio Gaziano che si presenta con la lista Orgoglio Sabettese – Liborio Gaziano Sindaco composta da Maria Adriana Catalano, Nicola Catalano, Erika Fragapane, Salvatore Gaziano, Giovanna Iacono, Stefano Iudici, Angela Rizzo, Maria Milioto, Mario Maurizio Sicorello, Giovanni Sicorella.