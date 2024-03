Elezioni ad Alessandria della Rocca, scende in campo Giuseppe Montana

Alessandria della Rocca si prepara per le elezioni amministrative. Secondo prime voci di popolo la sindaca uscente Giovanna Bubello non ha ancora ufficializzato la sua ricandidatura. A scendere in campo e a candidarsi per la poltrona da primo cittadino l’avvocato Giuseppe Montana con la lista civica “Costruire il domani”. “Come molti di voi sapranno già, io, insieme ad altri, ho deciso di candidarmi in prima persona in occasione delle prossime elezioni amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno.Sono consapevole che il compito è arduo, ma ho avvertito la necessità di impegnarmi per migliorare le sorti della nostra Alessandria, il paese in cui sono cresciuto e in cui ho scelto di rimanere”, scrive in una nota il candidato che ha già aperto nei giorni scorsi il comitato elettorale ed ha incontrato i cittadini. “Sono anche convinto che se impareremo ad agire come una comunità unita, mettendo al centro di tutto il benessere delle persone e l’interesse della collettività, riusciremo a far tornare la nostra Alessandria un vero punto di riferimento per tutto il territorio, come lo è stata in passato,” ha concluso l’avvocato Montana.