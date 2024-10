Emergenza maltempo, Galvagno: “massimo impegno dell’Ars”

“Sto seguendo con attenzione la situazione che si è venuta a creare a causa della forte ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha interessato gran parte della Sicilia. Sono in costante contatto con il ministro della Protezione civile Musumeci, il presidente della Regione Schifani ed i sindaci dei centri maggiormente colpiti. Ho avuto rassicurazioni che entro domani, lunedì 21 ottobre, sarà riattivata la tratta ferroviaria compresa tra Caltanissetta Xirbi e Dittaino, sospesa a scopo precauzionale. Così come avvenuto per altre emergenze, ribadisco il massimo impegno dell’Assemblea regionale siciliana, che mi onoro di presiedere, ad intervenire con provvedimenti urgenti e straordinari”. Lo dice il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. “Mi voglio complimentare con la giovane donna che, sempre ieri, ha salvato un uomo caduto dal suo scooter, a causa delle piogge torrenziali, in via Etnea, a Catania – aggiunge -. Un gesto eroico che merita di essere evidenziato. Esprimo, infine, il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’operaio della Forestale, avvenuta sabato pomeriggio a Tortorici, in provincia di Messina. Lavorare non è, e non può essere, morire, dobbiamo tutti impegnarci sempre di più, per evitare queste inconcepibili tragedie”