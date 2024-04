Europee, il movimento 5 stelle presenta i candidati per la Sicilia e la Sardegna

“Il Movimento 5 Stelle cerca, con i suoi candidati, di alzare l’asticella di moralità, competenza e soprattutto di presenza, perché i nostri candidati, se eletti, andranno in Europa a differenza di altre liste che stanno mettendo candidati come Meloni, Schlein e altri capolista che, anche se eletti, non andranno in Europa”. Così il coordinatore del M5S in Sicilia, Nuccio Di Paola, parlando dopo la presentazione delle liste che vedono i siciliani candidati alle Europee. I candidati per la Sicilia e la Sardegna sono: Giuseppe Antoci, Cinzia Pilo, Patrizio Cinque, Antonella Di Prima, Virginia Farruggia, Antonino Randazzo, Matteo Porcu, Matilde Montaudo. “Noi alziamo l’asticella di moralità – prosegue – grazie alla presenza di Giuseppe Antoci, che ringrazio per avere accettato la candidatura. All’interno della lista del M5S ci sono candidature con esperienza amministrativa, esperienza nei territori. Vogliamo dare un segnale, dalla Sicilia a Fratelli d’Italia e alla Meloni e vogliamo cercare di convincere i siciliani ad andare a votare, perché in questo momento l’astensionismo rischia di essere il principale protagonista di queste elezioni”, conclude Di Paola.