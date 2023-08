Ex assessore Armao alla guida del Cts

È Gaetano Armao il nuovo presidente della Commissione tecnica specialistica che si occupa di rilasciare le autorizzazioni in materia ambientale. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Renato Schifani insieme all’assessore al Territorio e ambiente Elena Pagana.

“È una nomina tecnica che tiene conto delle competenze di Armao sia come docente di diritto amministrativo che come economista” ha spiegato Schifani. Nello scorso maggio erano state modificate le regole della Commissione tecnica specialistica. L’obiettivo era velocizzare le procedure. Il presidente aveva criticato la vecchia gestione che non avrebbe soddisfatto le richieste degli imprenditori.