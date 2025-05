In casa con droga, pugnale e armi: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato un 22enne ericino per detenzione illecita di stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari dell’Arma, nel corso del servizio di pattuglia nel quartiere San Giuliano hanno notato un atteggiamento sospetto del giovane che, seduto sul motociclo, veniva avvicinato per breve tempo da atri giovani. Immediatamente si procedeva a perquisizione rinvenendo, in un marsupio, circa 150 dosi di hashish e oltre 300 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è proseguita anche presso il suo domicilio e all’interno della sua camera venivano rinvenute ulteriori 150 dosi, un pugnale e una pistola ad aria compressa priva del previsto tappo rosso, il tutto sottoposto a sequestro.

Il 22enne tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.